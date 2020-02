Algorytmy sztucznej inteligencji (AI) z tygodniowym wyprzedzeniem przewidziały, że największym ryzykiem pojawienia się przypadków zarażenia koronawirusem poza Chinami obarczone są: Tajlandia, Korea Południowa, Japonia i Tajwan – podali w czwartek eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak wskazał PIE, cytując dane firmy Accenture, wartość rynku sztucznej inteligencji wykorzystywanej w opiece zdrowotnej w 2021 r. może wynieść ponad 6 mld dol. Dodano, że w Polsce w ostatnich 10 latach powstały 94 start-upy działające w branży zdrowotnej; a w całej Europie – ponad 5 tys.

„Algorytmy wykorzystujące rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji zidentyfikowały początek epidemii koronawirusa o kilka dni wcześniej, niż poinformowano o tym w oficjalnych informacjach podanych przez międzynarodowe organizacje, takie jak WHO czy Amerykańską Agencję Epidemiologiczną” – podkreślili eksperci PIE w czwartkowym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”.

Dodali, że kanadyjska firma zajmująca się monitorowaniem zdrowia BlueDot wysłała do klientów informacje o wybuchu epidemii już 31 grudnia, natomiast Amerykańska Agencja Epidemiologiczna pierwsze komunikaty ogłosiła 6 stycznia. „Używane przez BlueDot algorytmy bazują m.in. na analizie serwisów informacyjnych, oficjalnych ogłoszeń oraz bazach biletów lotniczych. Wcześniej firma przewidziała również m.in. pojawienie się wirusa Zika w południowej Florydzie” – wyjaśnili eksperci PIE.

Które kraje narażone na zarażenie koronawirusem? Matabiota wskazuje

Zwrócili też uwagę, że inna firma, Metabiota, specjalizująca się w monitoringu rozprzestrzeniania się epidemii chorób zakaźnych, analizując dane ruchu lotniczego, przewidziała, że największym ryzykiem pojawienia się następnych przypadków zarażenia wirusem, obarczone są: Tajlandia, Korea Południowa, Japonia i Tajwan. „Zrobiła to ponad tydzień wcześniej, niż doszło do potwierdzenia pojawienia się w tych krajach wirusa” – czytamy.

Sztuczna inteligencja, jak zaznaczyli eksperci, staje się technologią szeroko wykorzystywaną również w ochronie zdrowia. Potwierdzone są przypadki jej skuteczności – jak napisano – m.in. w zakresie przewidywania możliwości wystąpienia ataku serca czy początków autyzmu. „Istnieje również przypadek leku opracowanego przez sztuczną inteligencję, który będzie poddany eksperymentowi klinicznemu z udziałem ludzi” – dodano.

Technologia, jak wskazali eksperci, może być też wykorzystywana np. do optymalizowania kolejek do specjalistów czy dojazdu do najbliższego szpitala. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Magdalena Jarco