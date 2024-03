Zerowy VAT na niektóre produkty spożywcze to już przeszłość. Wiadomo, które z nich od 1 kwietnia pójdą w górę.

Resort finansów poinformował, że zerowy VAT na niektóre produkty spożywcze nie zostanie utrzymany. To rozwiązanie zostało wprowadzone w życie jeszcze przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy.

Resort finansów poinformował, że zerowa stawka VAT na niektóre produkty spożywcze, wprowadzona przez poprzedni rząd, nie zostanie przedłużona. Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze, obowiązująca od 1 lutego 2022 r., została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 r. na poziomie 9,2 proc. w ujęciu rocznym.

Teraz, według GUS, inflacja w styczniu 2024 roku spadła do 3,9 proc., co oznacza, że mamy do czynienia, jak podaje resort finansów, z najniższym tempem wzrostu cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym od marca 2021 r.

Wzrosną ceny tych kategorii produktów

Od 1 kwietnia wzrosną ceny produktów. Możemy je podzielić na 9 kategorii. Musimy być gotowi, że za asortyment spożywczy z poniższej listy już niebawem zapłacimy więcej niż do tej pory.

1. Mięso, ryby i przetwory z nich.

2. Warzywa, owoce i ich przetwory.

3. Zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze.

4. Mleko i produkty mleczarskie.

5. Tłuszcze zwierzęce i roślinne.

6. Jaja.

7. Miód naturalny.

8. Orzechy.

9. Mleko dla niemowląt i dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

