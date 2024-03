Złe wieści. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję ws. zerowej stawki podatku VAT na niektóre produkty spożywcze.

Resort finansów poinformował, że zerowa stawka VAT na niektóre produkty spożywcze, wprowadzona przez poprzedni rząd, nie zostanie przedłużona. Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze, obowiązująca od 1 lutego 2022 r., została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 r. na poziomie 9,2 proc. w ujęciu rocznym.

Teraz, według GUS, inflacja w styczniu 2024 roku spadła do 3,9 proc., co oznacza, że mamy do czynienia, jak podaje resort finansów, z najniższym tempem wzrostu cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym od marca 2021 r.

– Dodatkowo do 4,9 proc. w ujęciu rocznym spadło tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych i jest to poziom wzrostu najmniejszy od września 2021 r. – informuje Ministerstwo Finansów.

Nie będzie przedłużenia zerowej stawki VAT

Ministerstwo podaje też kolejny argument, który ma przemawiać za tym, by zerowy VAT nie został przedłużony. Resort podał szacunki, z których wynika, że w lutym i marcu zarówno inflacja w ujęciu rocznym, jak i roczne tempo wzrostu cen żywności utrzymają się w tendencji spadkowej.

Tydzień temu premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie rekomendował powrót do 5-procentowej stawki dla tych produktów, które przez poprzedni rząd zostały objęte zerową stawką VAT.

– Siedzimy z ministrem finansów i z innymi ministrami nad takimi działaniami, które – może nie w takim zakresie, jak w tym najbardziej krytycznym momencie – ale które pozwolą nam przedłużyć stosowanie różnych działań ochronnych dla konsumentów. Dzisiaj nie chcę nikogo wprowadzać w błąd – bo prace są w toku – więc nie sformułuję tutaj precyzyjnie ani skali, ani terminów tej ochrony. Ale mamy to w agendzie naszej codziennej pracy – mówił wówczas premier.

