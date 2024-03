Zbigniew Ziobro po raz pierwszy publicznie zabrał głos na temat swojej choroby. Były minister sprawiedliwości zamieścił wpis w mediach społecznościowych.

Ziobro zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do swojej choroby. Polityk cierpi na nowotwór przełyku, o czym kilka miesięcy temu dowiedziała się cała Polsk. On sam jednak nie komentował swojego stanu zdrowia.

Teraz zamieścił natomiast wpis w mediach społecznościowych. – Z całego serca dziękuję wszystkim za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka. Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego, przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację – napisał.

– Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił. Trwa walka z bólem – dostaję bardzo silne leki przeciwbólowe, mam jeszcze duże trudności z oddychaniem i mówieniem, chwilowo zanika mi głos i dostaję silnej chrypki – dodał.

Ziobro podkreślił, że obecnie stan zdrowia pozwala mu jedynie na internetową formę komunikacji. – Dlatego mój stan zdrowia pozwala jedynie na taką drogę komunikacji z Państwem. Wszystkim życzę zdrowia i jeszcze raz gorąco dziękuję za wsparcie! – zakończył.

Przeczytaj również: