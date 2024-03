Krzysztof Ziemiec przeżywa trudne chwile w życiu zawodowym. Właśnie potwierdziło się, że nie będzie już dziennikarzem Telewizji Polskiej. – Nikt nie zadzwonił ani do mnie, ani znajomych – ubolewał wcześniej.

Krzysztof Ziemiec był jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Prezenter, który prowadził m.in. „Wiadomości”, w ostatnich latach zagościł na stałe jako prowadzący program „Teleexpress”.

Ziemiec będzie dalej w TVP? Sytuacja w końcu się wyjaśniła

Tuż po zmianie władzy nowa ekipa rządząca zdecydowała się przeprowadzić radykalne zmiany w TVP. Ziemiec znalazł się w grupie prezenterów „na celowniku” nowych władz. Dziennikarz przestał się pojawiać na antenie w grudniu.

– Zabrano nam dostęp wejściowy do budynku, karty nie działały, odcięto nas od maila i nikt się do nas nie odzywa – ubolewał wówczas w rozmowie z „Faktem”. – Po prostu nikt nas nie chce. Nikt nie zadzwonił ani do mnie, ani znajomych, żeby formalnie umowę zakończyć. Nie wiemy, na czym stoimy, a życie ucieka – stwierdził.

Dotychczas nie było jednak wiadomo, jak dokładnie potoczą się losy współpracy Ziemca z TVP. Jednak ostatnio, we wtorek, przyszły nowe wiadomości w tej sprawie.

„Centrum informacji Telewizji Polskiej przekazało, że umowa z Krzysztofem Ziemcem została rozwiązana za porozumieniem stron” – poinformował portal branżowy WirtualneMedia.pl.

