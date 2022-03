Jakub Kralka, dziennikarz serwisu bezprawnik.pl, zamieścił wpis na Twitterze, w którym odniósł się m.in. do niedawnej wypowiedzi Marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego. Jego zdaniem Platforma Obywatelska „oblewa egzamin z patriotyzmu”.

– Sankcje muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. Dlatego muszę Was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące Tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal – nawet wbrew intencjom – finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi – mówił Tomasz Grodzki w swoim wystąpieniu skierowanym do narodu ukraińskiego.

Jeżeli ktoś przegapił haniebne nagranie Trzeciego pic.twitter.com/HbLS7TZc8i — Dariusz Korolczuk (@copone1dak) March 26, 2022

M.in. do tych słów odniósł się dziennikarz serwisu bezprawnik.pl, Jakub Kralka. – Platforma Obywatelska oblewa egzamin z patriotyzmu i rigczu w ostatnich dniach. Grodzki z przeprosinami, Giertych i Lis z rozbiorami, beka z samolotu Dudy. To jest polityczny dramat. Warto natomiast odnotować jak ok się zachowuje Lewica… – ocenił.

Pod wpisem Kralki zaroiło się od komentarzy sugerujących mu bezpodstawny atak na PO. Wówczas dziennikarz przyznał, że głosuje na to ugrupowanie od 2006 roku. – Od kiedy w 2006 uzyskałem prawa wyborcze, głosuje tylko na PO i .N. Więc nie róbcie ze mnie pisiora. Ale PiS rządzi tak długo m.in. przez mierność programową i intelektualną Platformy, a teraz dochodzi jeszcze mierność moralna. Ja to pisze dla dobra PO… – stwierdził.