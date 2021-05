Zespół naukowców z Francji, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii dokonał niezwykłego osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Dzięki zastosowanej przez nich terapii niewidomy pacjent odzyskał wzrok, choć jeszcze nie w pełnym zakresie. Stało się tak dzięki wstrzyknięciu do oczu genów wodorostów.

Jak informuje radio RMF FM, niezwykłe osiągnięcie to zasługa naukowców z francuskiego Instytutu Wzroku, Uniwersytetu z Pittsburgha i Instytutu Okulistyki Cząsteczkowej z Bazylei. Pacjentowi, który stracił wzrok z powodu retinopatii barwnikowej, wstrzyknięto geny wodorostów z adenowirusem, który pomógł wprowadzić je do odpowiednich komórek i zmodyfikować je. – informuje rozgłośnia.

Wcześniej tego typu metodę stosowano w przypadku zwierząt. Naukowcy podkreślają, że to pierwszy przypadek, gdy dzięki takiemu działaniu to człowiek odzyskał wzrok. Zabieg ten przeprowadzono już półtora roku temu w paryskim Szpitalu Okulistycznym Quinze-Vingts. Sprawę ujawniono dopiero teraz, bo pacjent odzyskał wzrok nie od razu, tylko odbywało się to stopniowo.

Ponadto naukowcy chcieli się upewnić, że osiągnięte przez nich rezultaty są trwałe. RMF FM podkreśla, że pacjent, który odzyskał wzrok widzi już kształty, wie gdzie przedmioty się znajdują, potrafi je liczyć i brać do ręki – choć musi używać specjalnych okularów. Nadal nie potrafi jeszcze odróżniać poszczególnych kolorów.

Badania będą kontynuowane. Ekipa naukowców ogłosiła, że podobnym zabiegom poddanych zostanie w najbliższych latach co najmniej dziewięć kolejnych osób.

Źr. RMF FM