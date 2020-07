Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 333 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To znaczny wzrost w stosunku do ostatnich dni. Łączna liczba zakażeń to już ponad 39 tysięcy.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 333 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, które potwierdzone zostały pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Dotyczą one:

89 osób z województwa śląskiego

60 osób z województwa małopolskiego

38 osób z województwa łódzkiego

37 osób z województwa mazowieckiego

36 osób z województwa podkarpackiego

26 osób z województwa dolnośląskiego

20 osób z województwa wielkopolskiego

6 osób z województwa kujawsko-pomorskiego

4 osób z województwa lubelskiego

4 osób z województwa lubuskiego

4 osób z województwa opolskiego

3 osób z województwa pomorskiego

3 osób z województwa świętokrzyskiego

3 osób z województwa zachodniopomorskiego

Resort poinformował również o śmierci 11 osób zakażonych koronawirusem, spośród których większość miała choroby współistniejące. Są to:

75-letnia kobieta z Raciborza

76-letni mężczyzna z Tych

71-letni mężczyzna z Chorzowa

81-letnia kobieta oraz 71-, 91-, 83- i 84-letni mężczyźni z Radomia

70-letni mężczyzna i 63-letnia kobieta ze Starachowic

80-letni mężczyzna ze Zgierza

Łącznie w naszym kraju wykryto 39 054 przypadki zakażenia koronawirusem. 1 605 osób nie żyje a 28 928 uznano za wyzdrowiałe.

Źr.: Twitter/Ministerstwo Zdrowia