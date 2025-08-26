Szokująca wypowiedź o prezydencie Karolu Nawrockim na antenie Polsatu. Witalij Mazurenko, ukraiński dziennikarz, skrytykował decyzję prezydenta dotyczącą zawetowania ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Nazwał jego postawę terminem używanym w rosyjskich więzieniach dla określenia przywódcy przestępczego świata.

– Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują – tak decyzję o zawetowaniu ustawy o pomocy Ukrainie tłumaczył prezydent Karol Nawrocki.

Argumentacja nie uspokoiła jednak krytyków prezydenckiego weta. Od wielu godzin w mediach pojawia się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy. Obraźliwe słowa pod adresem prezydenta padły m.in. w programie Agnieszki Gozdyry w Polsat News.

Ukraiński dziennikarz nie wytrzymał. Dziennikarka Polsatu: To jest obraźliwe dla głowy państwa polskiego

– Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego – oświadczył Witalij Mazurenko.

– To jest obraźliwe dla głowy państwa polskiego i wydaje mi się, że powinien pan się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Porównuje pan polskiego prezydenta do osoby z więziennego otoczenia. To jest przekroczenie granicy – zareagowała Gozdyra.

Ukraiński dziennikarz nie chciał jednak przeprosić. – Nie uważam, że to przekroczenie granicy – odpowiedział Mazurenko. – Ja porównuje zachowania konkretnej osoby, nie chce podważać instytucji prezydenta. Jego zachowanie uderza w bezbronnych ukraińskich imigrantów – dodał. Na kolejne uwagi „poradził” dziennikarce, by go „nie pouczała”.

