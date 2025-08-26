W jakimś sensie prezydent (Karol – red.) Nawrocki swoją nieostrożną wypowiedzią podał rękę taką pomocną Putinowi – przekonuje szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Polityk ostro skomentował decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy o pomocy Ukrainie.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy dot. pomocy Ukrainie wywołało ostrą reakcję z obozu rządzącego. Głowa państwa jest krytykowana i oskarżana o prorosyjskie działania.

W podobnym tonie wypowiedział się m.in. Jan Grabiec. Zdaniem szefa KPRM uważa, że zachowanie prezydenta jest na rękę Rosjanom. – To oni ciągle powtarzają, że ci, którzy dzisiaj rządzą na Ukrainie, to są faszyści, naziści, a dzisiaj próba zrównywania chociażby kwestii dot. banderyzmu z faszyzmem jest po linii tej narracji rosyjskiej – stwierdził w „Faktach po faktach” TVN24.

Ostre słowa szefa Kancelarii do Nawrockiego: To jest takie szkodzenie

– Rosjanie dlatego twierdzą, że bombardują ukraińskie miasto, dlatego że walczą z faszyzmem. W jakimś sensie prezydent Nawrocki swoją nieostrożną wypowiedzią podał rękę taką pomocną Putinowi – dodał.

Grabiec zapowiada, że seryjne wetowanie ustaw rządowych nie skończy się dla prezydenta dobrze. – No to jest takie szkodzenie, wchodzenie trochę w szkodę rządowi. Rozumiem że nowy prezydent chce zaznaczyć swoją obecność na początek swojej kadencji, ale kampania wyborcza się skończyła. Czas pohukiwań się skończył, czas walenia pałą się skończył – zapewnił.

– Czas na podjęcie odpowiedzialności za rolę, którą prezydentowi daje Konstytucja. Te weta trochę tak na oślep, bez sensu, z perspektywy codziennego życia Polaków, ale mam nadzieję, że prezydent będzie wyciągał wnioski, następnym razem się zastanowi, zanim podejmie takie decyzje – dodał.

