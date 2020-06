Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest zdecydowanym liderem sondażu parlamentarnego – wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Na Zjednoczoną Prawicę chciałoby zagłosować 41 proc. badanych. Największy wzrost odnotowała jednak Koalicja Obywatelska.

Przed Prawem i Sprawiedliwością trudny okres. Topniejące poparcie dla Andrzeja Dudy sprawia, że coraz częściej pojawia się dyskusja na temat ewentualnych przedterminowych wyborów. Urzędujący prezydent pozostaje wprawdzie zdecydowanym liderem sondaży, ale w drugiej turze szanse innych kandydatów są bardzo wyrównane. A wydaje się, że druga tura będzie nieunikniona.

PiS wciąż ma jednak powody do zadowolenia. Jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, Zjednoczona Prawica pozostaje zdecydowanym liderem. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się obecnie, na ugrupowanie zagłosowałoby 41 proc. badanych – to wzrost o 4 punkty procentowe

Jednak największe powody do zadowolenia ma Koalicja Obywatelska. Wprawdzie do partii rządzącej traci sporo, ale odnotowała też największy wzrost poparcia. Z najnowszego sondażu wynika, że na KO chciałoby zagłosować 24,3 proc. wyborców, co stanowi wzrost o 9 punktów procentowych w stosunku do badania z maja.

Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 11,2 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe). Lewica z poparciem 9 proc. zaliczyła spadek o 1 punkt procentowy a Konfederacja z poparciem 7,5 proc. spadek o 0,5 punktu procentowego. 7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Źr.: Rzeczpospolita