Szwedzka aktywistka Greta Thunberg od września tego roku przestała uczęszczać do szkoły. Wszystko za sprawą jej zaangażowania w walkę ze zmianami klimatu. A co na ten temat sądzi jej ojciec? Zaskakującego wywiadu udzielił on ostatnio w brytyjskim radiu BBC.

O Grecie Thunberg głośno zrobiło się już jakiś czas temu gdy rozpoczęła słynne protesty przeciwko zmianom klimatu. Później rozgłos przyniosło jej wystąpienie na szczycie klimatycznym ONZ w Nowym Jorku. Od tego czasu szwedzka aktywistka uznawana jest za jedną z czołowych postaci jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu.

W sieci już od jakiegoś czasu pojawiały się głosy osób zaniepokojonych tym, że Greta może być wykorzystywana przez sławnych rodziców. Jej ojciec jest bowiem aktorem a matka śpiewaczką operową. To właśnie ojciec, Svante Thunberg, towarzyszy Grecie podczas podróży po świecie. W rozmowie z brytyjskim radiem BBC przyznał, że jego córka zmagała się w przeszłości z depresją, a gdy miała 12 lat został u niej zdiagnozowany zespół Aspergera. „Przestała mówić, przestała chodzić do szkoły” – wyznał.

Ojciec Grety Thunberg: Córka jest szczęśliwa

Z czasem Greta Thunberg zaangażowała się w problemy związane ze zmianami klimatu, co wywołało najpierw reakcję u jej rodziców. Svante Thunberg przyznał, że właśnie za sprawą córki zrezygnował z podróżowania samolotem i przeszedł na dietę wegańską. Rodzice zdecydowali, że od września córka nie będzie uczęszczała do szkoły, chociaż ojciec przyznał, że nie popiera w pełni tej decyzji. W Szwecji od 16 lat nie obowiązuje już jednak obowiązek szkolny.

W ocenie Svante Thunberga, stanie jego córki na linii frontu walki ze zmianami klimatu to „zły pomysł”. Mężczyzna przyznał, że martwi go internetowy hejt skierowany pod adresem jego córki, ale jednocześnie stwierdził, że Greta śmieje się z tego a obraźliwe komentarze uznaje za zabawne. Przyznał również, że jego córka jest szczęśliwsza odkąd zaangażowała się w walkę ze zmianami klimatycznymi.

Źr.: TVP Info