Ambasador Niemiec w Warszawie zabrał głos w sprawie słów Władimira Putina. Jasno stwierdził, że Związek Radziecki i Niemcy wspólnie uczestniczyli w podziale Polski, który zapoczątkowany został przez pakt Ribbentrop-Mołotow.

Zaostrza się spór między Polską a Federacją Rosyjską. Wszystko za sprawą ostatnich słów Władimira Putina, który skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego na temat wybuchu II wojny światowej. Według rosyjskiego przywódcy, to nie pakt Ribbentrop-Mołotow był przyczyną wybuchu II wojny światowej, ale pakt monachijski zawarty w 1938 roku.

To jednak nie wszystko. Putin odniósł się również do Polaków, w tym do polskiego ambasadora w III Rzeszy, którego nazwał „łajdakiem” i „antysemicką świnią”. Stwierdził, że Polska wykorzystała układ w Monachium do roszczeń terytorialnych wobec Zaolzia a Armia Czerwona nie walczyła w Brześciu z Polakami.

Słowa spotkały się z ostrą krytyką ze strony polskiego rządu. „Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej” – czytamy w oświadczeniu premiera Morawieckiego. Słowa Putina krytykują również przedstawiciele opozycji, w tym marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a także ambasador USA w naszym kraju. Głosu w całej sprawie nie zabrał do tej pory prezydent Andrzej Duda.

Ambasador Niemiec wydaje oświadczenie

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Władimira Putina zabrał też ambasador Niemiec w Warszawie Rofl Nikel. Podkreślił on, że zarówno III Rzesza, jak i Związek Radziecki uczestniczyli w podziale Polski, do którego doszło w 1939 roku. Podział ten został zapoczątkowany właśnie przez pakt Ribbentrop-Mołotow.

Rolf Nikel stanowisko niemieckiego rządu przekazał na Twitterze. „Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski” – czytamy.

Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski. — Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) December 30, 2019

Czytaj także: Budka: „PO poprze reakcje polskiego rządu na słowa Putina”

Źr.: Twitter/Rolf Nikel