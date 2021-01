Nadal echem odbijają się kontrowersyjne słowa Halvora Egnera Graneruda, który podczas Turnieju Czterech Skoczni krytykował Kamila Stocha i polską drużynę. To wywołało ostrą reakcję polskich kibiców, którzy nie szczędzili krytyki pod adresem norweskiego skoczka. W rozmowie z portalem sport.pl do sprawy powrócił ojciec Stocha, Bronisław.

Przypomnijmy, po konkursie w Innsbrucku Granerud udzielił wywiadu, w którym widać było jego rozgoryczenie. „Czuję, że Polacy w tym Turnieju Czterech Skoczni mają sprzyjające warunki. To było okropne patrzeć, jak znów ktoś inny wygrywa” – mówił.

Norweg uderzył też bezpośrednio w Kamila Stocha. Stwierdził, że jeszcze w Bischofshofen może go pokonać. „Myślę też, że przy równych warunkach mogę go pokonywać o dziesięć punktów w każdej próbie w Bischofshofen. Nie skacze przecież aż tak dobrze, a osiąga dobre wyniki” – stwierdził Granerud. Nie trzeba było długo czekać na ostrą reakcję polskich kibiców. Norweski skoczek skarżył się później, że otrzymał wiele pogróżek. Ostateczni przeprosił polskiego mistrza.

Ojciec Stocha krytykuje kibiców

W rozmowie z portalem sport.pl do sprawy powrócił ojciec Stocha, Bronisław. Padły krytyczne słowa pod adresem dziennikarzy i części kibiców. „Myślę, że kibice to jeszcze mają prawo się trochę zagubić. Trochę. Ale dlaczego zagubili się dziennikarze? Tego nie rozumiem. To dziennikarze wpływają na odczucia i na postawy kibiców. Nawet minimalny jad wprowadzony w tekst czyni go toksycznym.” – mówił Bronisław Stoch.

„Dlatego apeluję do dziennikarzy: uważajcie, zachowujcie klasę. Dziś to sportowcy zachowują większą klasę niż dziennikarze. Sportowcy są rodziną ludzi naprawdę heroicznie pracujących. Wszyscy. Ci, którzy zajmują dalsze miejsca, też. Nie wolno ich na siebie napuszczać” – mówił dalej ojciec Stocha.

Czytaj także: Granerud przeprasza Kamila Stocha. „To mój sportowy idol” [WIDEO]

„Niestety, są tacy ludzie, o których nie da się powiedzieć inaczej niż „kibole”. Ci wszyscy grożący to już nie są kibice. Ich trzeba wyraźnie potępiać. Media powinny zdecydowanie stanąć teraz po stronie wyższej wrażliwości, po stronie kultury. Pora skończyć z przyzwoleniem na takie zachowania. Tu pytam też, gdzie są moderatorzy tych portali, na których są wysyłane te wszystkie złe komentarze? W internecie coraz częściej taki ściek leci, że aż oczy bolą od czytania.” – ocenił ojciec Stocha.

Źr. sport.pl; wmeritum.pl