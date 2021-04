W sobotę odbędzie pogrzeb Krzysztofa Krawczyka, który zmarł w poniedziałek wielkanocny 5 kwietnia. Wiadomo już, że na pogrzebie pojawi się Daniel Olbrychski, bo rodzina zmarłego poprosiła go wykonanie pewnego zadania. Aktor znał Krzysztofa Krawczyka, z którym nawet nagrał wspólny utwór, do którego powstał teledysk.

Ojciec Bernard Briks OMI, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Grotnikach, gdzie artysta mieszkał poinformował o szczegółach pogrzebu zmarłego artysty. Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka odbędzie się w archikatedrze łódzkiej 10 kwietnia o godzinie 12:00. „Krzysztof Krawczyk nie wstydził się swojej wiary, mówił o Bogu, wiele osób przyjeżdżało do Grotnik, żeby go posłuchać. Te koncerty i spotkanie z nim pomogły niejednemu człowiekowi wejść na drogę Bożą” – powiedział o. Briks OMI.

Według planu, trumna z ciałem Krzysztofa Krawczyka spocznie na cmentarzu w Grotnikach o godzinie 15:00. Bliscy zmarłego poinformowali, że zgodnie z ostatnią wolą artysty, na pogrzebie wystąpi orkiestra dęta. Muzyk życzył sobie również, aby do trumny włożyć jego czarne okulary i mikrofon. Bliscy zmarłego zapewnili, że spełnią tę wolę. Wiadomo również, że ceremonia przybierze charakter państwowy, a transmisję będzie można najprawdopodobniej obejrzeć na antenie Telewizji Polskiej.

Olbrychski na pogrzebie Krawczyka

Jak się okazuje, w ceremonii pogrzebowej udział weźmie również Daniel Olbrychski. Rodzina zaprosiła znanego aktora i powierzyła mu specjalne zadanie. Podczas uroczystości odczyta on fragmenty Pisma Świętego. Portal Wprost przypomina, że obaj artyści znali się bardzo dobrze i w 2009 r. wykonali nawet wspólny utwór pt.: „Z kobietami to różnie bywało”, do którego nagrali również teledysk.

Daniel Olbrychski w materiale „Dzień dobry TVN” wspominał zmarłego przyjaciela. „Dobroć, otwartość, była dla niego czymś naturalnym, jak oddychanie. Takie duże, wspaniałe, dobre dziecko, na dodatek piekielnie zdolne” – mówił znany aktor o Krzysztofie Krawczyku.

Źr. wprost.pl; wmeritum.pl