Daniel Olbrychski w programie „Kropka nad I” na antenie TVN 24 komentował skandal ze szczepieniami aktorów i celebrytów poza kolejką. Znany aktor postanowił stanąć w obronie Krystyny Jandy, która w jego ocenie stała się ofiarą. Aktor wskazał również winnego całego zamieszania, którym według niego jest… Jarosław Kaczyński.

Szczepienia aktorów i celebrytów, podczas gdy nadal była kolejka grupy zero, wywołały olbrzymi skandal. Co zaskakujące, osoby zaszczepione poza kolejką znalazły obrońców m.in. wśród kolegów po fachu. „Przecież oni się tam nie pchali, tylko zostali zaproszeni” – stwierdził Daniel Olbrychski na antenie TVN 24.

Olbrychski broni Jandę

„Jestem wstrząśnięty tym, co przeżywa zwłaszcza Krystyna Janda, która jest narażona na niewyobrażalny hejt, ludzie życzą jej śmierci. Rządzący robią wszystko, żebyśmy się wzajemnie nienawidzili, a nie robili tego ani zaborcy, ani okupanci, ani najeźdźcy. Nie udało się w historii Polski tak Polaków podzielić, jak udało się prezesowi PiS-u” – dodał Olbrychski.

Szczepienia celebrytów od wielu dni wywołują skrajne emocje, bo nikt z nich nie należy do tzw. grupy zero. Zatem ich kolejka na szczepienie jeszcze nie nadeszła, tymczasem zyskali dostęp do niego dostęp na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W niechlubnym gronie znaleźli się m.in.: Krystyna Janda, Leszek Miller, Andrzej Seweryn, Michał Bajor, Wiktor Zborowski, Radosław Pazura ale także Mariusz Walter i kilkanaście innych znanych osób.

