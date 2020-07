W kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego postanowił zaangażować się Daniel Olbrychski. W sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać, jak znany aktor recytuje zaskakujący wierszyk. Jest on w całości poświęcony aktualnym wyborom prezydenckim.

Olbrychski rozpoczyna swój wiersz twierdzeniem, że „Polską od lat wielu, rządzi trzech muszkieterów”. „Głowa rządu, Mateuszek, wszyscy wiemy, to kłamczuszek” – recytuje aktor.

Pojawia się także nawiązanie do Andrzeja Dudy. „Głowa państwa, tylko nie ta. To prezesa marioneta. Wiedział, że dostanie baty, więc nie wyszedł do debaty” – mówi Olbrychski.

„A na koniec taki marny, szkodnik niewyobrażalny wali jak w bokserski worek w Polskę. Śmieszny dyktatorek” – słyszymy na nagraniu. Jest oczywiste, że Olbrychski w ten sposób określił Jarosława Kaczyńskiego.

Aktor nie ukrywa swoich sympatii politycznych. „Trzeba brać się już do dzieła, by nam znowu nie zginęła. A wiec Panie i Panowie witamy dzisiaj w Podkowie. Gdyby nasza Polska cała jak my tutaj głosowała, dawno byśmy mieli zmianę. Byłoby pozamiatane. Pilibyśmy zdrowie jego prezydenta Trzaskowskiego” – zakończył swoje wystąpienie Daniel Olbrychski.

Źr. twitter