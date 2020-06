Emocje w programie „Kropka nad i” w TVN24. Szef KPRM Michał Dworczyk zaapelował do Moniki Olejnik o stosowanie takich samych standardów do polityków PiS i innych partii. Dziennikarka TVN zaprotestowała. – Budujemy te wolne media od wielu lat i jesteśmy częścią demokracji – podkreśliła.

We wtorkowym wydaniu „Kropki nad i” Monika Olejnik poruszyła m.in. temat kontrowersyjnego wystąpienia wicepremier Jadwigi Emilewicz. Polityk Porozumienia przemawiała do zgromadzonych w świątyni wiernych. Minister Michał Dworczyk usiłował jednak wyjaśnić sytuację.

Dworczyk o obecności wicepremier za amboną. Tłumaczy się epidemią

– Premier Emilewicz nie przemawiała z ambony, tylko była na zaplanowanej i przełożonej w czasie ze względu na Covid-19 pielgrzymce małych i średnich przedsiębiorców. Przez przeora Jasnej Góry usiadła w miejscu wyznaczonym dla niej, a następnie na jego prośbę zabrała głos, występując nie tak jak pani mówi z ambony, tylko przy pulpicie – podkreślił.

Szef KPRM przekonuje, że zachowanie Emilewicz miało związek z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem. – Rozmawiałem z premier Emilewicz i premier Emilewicz powiedziała, że gdyby wiedziała, że wywoła to tyle emocji, to pewnie tego by nie zrobiła i że będzie na to zwracać uwagę w przyszłości – dodał.

Dziennikarka drążyła temat, a minister Dworczyk podzielił się z widzami opinią o podwójnych standardach stacji. – Mamy do czynienia naprawdę z sytuacją taką, w której pani w czasie tej rozmowy i państwa stacja zamieniacie się po prostu w jakiegoś atakującego politycznie udziałowca obecnej kampanii wyborczej – stwierdził.

⁦@michaldworczyk⁩ : „minister Emilewicz nie przemawiała z ambony”.

Ja nie wiem co ja mam o tym myśleć. Jedyne co mi przychodzi to głowy to zbiorowa halucynacja, rzecz naprawdę wyjątkowa. pic.twitter.com/OgaW0OHR0b — Der MaTi #DudaIsOverParty (@mat3oosh) June 23, 2020

– Nie przypominam sobie, pani redaktor, żeby pani w ten sposób uważała za skandaliczne wystąpienie Bronisława Komorowskiego, który występował w kaplicy jasnogórskiej, Donalda Tuska, który występował w kościele, czy szeregu innych polityków – dodał.

Olejnik odpowiada szefowi KPRM: Moja stacja to są wolne media

Na słowa przedstawiciela rządu błyskawicznie zareagowała Monika Olejnik. – Moja stacja to są wolne media. Budujemy te wolne media od wielu lat i jesteśmy częścią demokracji – odparła.

Dziennikarka TVN tłumaczyła, że wspomniane wystąpienie wicepremier było skrytykowane przez przedstawicieli Kościoła. – To nie ja krytykuję, tylko rzecznik Episkopatu powiedział, że Kościół nie może się włączać w kampanię wyborczą. To rzecznik Jasnej Góry stwierdził, że zaszło coś niedobrego. Proszę nie mieć pretensji do dziennikarzy – mówiła.

Dziennikarka stwierdziła nawet, że negatywny stosunek rządu do TVN wziął się z faktu, że to ta stacja ujawniła sprawę 70 mln złotych wydanych na pakiety wyborcze. – Bądźmy poważni. Żyjemy w demokratycznym kraju. Każdy może mówić co chce. Apelowałem o coś innego. Albo jesteście obiektywnymi, niezależnymi dziennikarzami, albo nie atakujcie w taki wybiórczy, jednostronny sposób polityków ZP – odpowiedział Dworczyk.

Źródło: TVN24