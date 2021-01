Olgierd Łukaszewicz znalazł się w gronie artystów, którzy przyjęli szczepionkę w w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, choć nie znajdowali się w grupie „zero”. – Działałem w dobrej wierze – przekonuje aktor w rozmowie z portalem Interia.pl.

Media ujawniają kolejne nazwiska na liście VIP-ów zaszczepionych na WUM. W poniedziałek informowano, że z zabiegu skorzystali: Anna Cieślak, Mariusz Walter i Radosław Pazura. Do tego grona dołączył wieczorem Olgierd Łukaszewicz.

Słynny aktor przyznał się do przyjęcia preparatu w rozmowie z portalem Interia.pl. – Jestem wśród osób, które zgodziły się być ambasadorami akcji szczepień. Te nazwiska zostały przez panią Krystynę Jandę podane rektorowi WUM – podkreślił.

Olgierd Łukaszewicz odpowiada na oskarżenia: Nie włamałem się na teren szpitala i nie żądałem szczepienia

Łukaszewicz wyjaśnia, że powstrzymywał się przed komentowaniem sprawy, ponieważ czeka na wyjaśnienia komisji. W trakcie rozmowy artysta złożył wyrazy szacunku lekarzom i pracownikom służby zdrowia. Jednak nie uważa, że przyjęcie przez niego szczepionki było niestosowne względem medyków.

– Zdaję sobie sprawę, że to oni są grupą priorytetową. Tyle tylko, że przecież mnie szczepili lekarze i to oni wyszli z propozycją. Nie włamałem się na teren szpitala i nie żądałem szczepienia – tłumaczy.

Artysta wyjaśnił również, że nie podpisywał żadnego kontraktu, który obligowałby go do promowania szczepień. Z jego relacji wynika natomiast, iż umowa miała charakter dżentelmeński.

– Jeśli słyszę, że to ambasadorowanie akcji to blef, bo nie zostały podpisane żadne umowy, to odpowiadam, że wszystko było umową dżentelmeńską – podkreślił. – Działałem w dobrej wierze. Myślałem, że przyczyniam się do frontu zachęcającego do szczepień – dodał.