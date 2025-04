Oliwa z oliwek to produkt, który króluje nie tylko na stołach w południowej części Europy. Z roku na rok zyskuje coraz większą popularność w Polsce – wszystko za sprawą nie tylko licznych właściwości prozdrowotnych, ale również wyjątkowego smaku i aromatu. Co ważne, mogą się one różnić w zależności od kraju jej pochodzenia. Zatem po którą oliwę z oliwek warto sięgnąć – z Hiszpanii, Włoch, a może prosto z Chorwacji? Sprawdź!

Prawdziwa oliwa z oliwek – czyli jaka?

Jak rozpoznać prawdziwą oliwę z oliwek? W pierwszej kolejności warto bliżej przyjrzeć się jej składowi. Powinna zawierać wyłącznie sok z owoców, bez zbędnych dodatków. Nie bez znaczenia jest również czas zbiorów, a także proces ich przetwarzania – w grę wchodzi tłoczenie mechaniczne na zimno, z pomocą tradycyjnych pras.

Warto również kierować się smakiem i zapachem oliwy z oliwek, a także jej kolorem. Najlepsze odmiany tego produktu najczęściej pochodzą z krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego. Powód? Panuje tam suchy klimat – gorący latem i łagodny zimą, co sprzyja uprawie wysokiej jakości owoców.

Co ważne, nie mogą one zbyt szybko ulegać fermentacji. Aby temu zapobiec, oliwa powinna być z nich tłoczona nie później niż po 24 godzinach od zbiorów. Dzięki temu powstaje olej, który kusi swoim smakiem i zapachem świeżych oliwek.

Kraj pochodzenia oliwy z oliwek ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. W dobrych sklepach znajdziesz nie tylko grecką czy francuską, ale także z Hiszpanii, Włoch a nawet Chorwacji. Która z nich będzie przysłowiowym strzałem w dziesiątkę?

Hiszpańska oliwa z oliwek – dla kogo?

Niewiele osób wie, że Hiszpania jest liderem pod względem produkcji oliwy z oliwek na terenie Unii Europejskiej. Jest znana z imponujących gajów oliwnych, które pokrywają niemal całą powierzchnię Andaluzji – regionu położonego na samym południu kraju.

Nie dziwi więc fakt, że kuchnia hiszpańska oliwą z oliwek stoi. Jej potencjał doceniany jest tam od wieków. Wyróżnia się dość specyficznym smakiem, w którym niezwykle łatwo jest się zatracić. Można w nim wyczuć nie tylko świeżość owoców, ale też lekko pikantne, pieprzne nuty. Koneserzy doceniają także delikatną goryczkę, która nadaje jej wyjątkowego charakteru.

Oliwa hiszpańska to znakomity wybór dla Ciebie, jeśli lubisz wydobywać z potraw głębię smaku. Świetnie komponuje się nie tylko z daniami mięsnymi, ale również warzywami – surowymi, grillowanymi czy też pieczonymi.

Chorwacka oliwa z oliwek – czym się wyróżnia?

Chorwacja nie jest tak oczywistym skojarzeniem z producentem oliwy jak choćby Hiszpania, a to olbrzymi błąd. Oliwa z Chorwacji często nazywana jest płynnym złotem wśród oliw, czemu trudno się dziwić. Drzewka oliwne uprawiane są głównie w Dalmacji, gdzie panuje wręcz idealny do tego klimat. Jesienią temperatury spadają tam nieco szybciej niż w Hiszpanii czy Grecji, dlatego też zbiory zaczynają się wówczas, gdy upały nie dają już się tak mocno we znaki.

Stosunkowo umiarkowana temperatura podczas zbiorów oliwek sprawia, że pozyskiwany z nich sok wyróżnia się bogatym smakiem i szeregiem właściwości prozdrowotnych. Chorwacka oliwa z oliwek często nie jest pierwszym wyborem wśród jej smakoszy, jednak warto zmienić tę tendencję. Do jej tłoczenia najczęściej wykorzystuje się potencjał gatunku oblica, dzięki czemu sok wyróżnia się pożądaną słodyczą.

Tworzy tym samym bardzo zgrany duet z daniami rybnymi, ale nie tylko. Równie świetnie smakuje w towarzystwie sałatek czy też pieczywa. Możesz śmiało wykorzystać ją do przygotowania aromatycznych sosów czy pić prosto z łyżeczki – jako dzienną porcję witamin, polifenoli czy też wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Włoska oliwa z oliwek – królowa stołów

Oliwa włoska to produkt, który doceniany jest na całym świecie. Trudno bowiem wyobrazić sobie bez niej przygotowywania tradycyjnych dań prosto z Italii – pizzy, makaronów czy też risotto. Sięgnij zatem po olio extra vergine, która jest efektem wieloletnich doświadczeń i pilnie strzeżonych receptur.

Smak włoskiej oliwy w dużej mierze uzależniony jest od miejsca jej pochodzenia. Wśród regionów, które słyną z jej produkcji można wymienić takie jak m.in. Sycylia, Apulia, Toskania, Abruzja, Umbria czy też Kalabria. Na ciemnych buteleczkach często można dostrzec oznaczenie DOP lub IGP. Świadczą one o tym, że są to produkty regionalne, i zarazem są dowodem na to, że oliwa pochodzi ze sprawdzonego źródła.

Włoska oliwa niejedno ma imię. W zależności od regionu pochodzenia, na pierwszy plan mogą wysuwać się w niej nuty migdałowe, pomidorowe, owocowe, a nawet skoszonej trawy. Wyczujesz w niej również mieszankę ziołową – to wszystko za sprawą szerokiej gamy przypraw, wśród których prym wiodą m.in. oregano, rozmaryn czy też czosnek.

Oliwa z Włoch pasuje niemalże do każdego dania – nie tylko tych charakterystycznych dla Italii. Możesz śmiało z nią eksperymentować w kuchni – dodawać ją do sałatek do grilla, skrapiać nią gotowane warzywa, a nawet dodawać do zup kremów, dzięki czemu stają się jeszcze bardziej aksamitne. Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.

