W momencie doprowadzenia go do sądu ludziom puściły nerwy. 5-letnia Oliwka trafiła do szpitala ze śladami pobicia. Policja zatrzymała jej 39-letniego ojczyma Roberta S. Zeznania mężczyzny były szokujące. Kiedy doprowadzano go do więzienia ludziom puściły nerwy.

Szokującą sprawą przemocy w rodzinie nagłaśniają ogólnopolskie media od kilku dni. Zaczęło się we wtorek, 21 stycznia. Tego dnia 39-letni Robert S. zadzwonił na telefon alarmowy i przyznał się do pobicia 5-letniego dziecka.

Na miejsce wysłano patrol policyjny. Funkcjonariusze zastali S. jego partnerkę, 5-letnie dziecko oraz troje pozostałych dzieci pary (roczny chłopiec i miesięczne bliźniaczki). Na twarzy dziewczynki widoczne były ślady pobicia.

Oliwka była maltretowana. Śledczy ustalili szokujące szczegóły

22 stycznia wszczęto śledztwo. Już wstępne ustalenia są wstrząsające. Na ciele 5-latki znaleziono wiele sińców, zadrapań i innych obrażeń. Ojczym przyznał się jedynie, że bił dziecko po twarzy i zmuszał do jedzenia zabierając pod prysznic by tam myć wypluwane wcześniej resztki na ubrania. Matka z kolei przekonuje, że próbowała go powstrzymać, ale nie miała wpływu na jego zachowanie.

Wersja ustalona przez śledczych jest zdecydowanie ostrzejsza. Dziecko miało być bite otwartą ręką i pięścią, a także trzonkiem i paskiem po ciele. Matka miała to aprobować. Co więcej, dziecko przyznało później, że ojczym zmuszał ją do jedzenia… papieru.

Ojczym 5-latki i jej matka usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem. Obojgu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. S. trafił do aresztu na 3 miesiące. W momencie jego doprowadzenia do sądu na miejscu czekały dwie kobiety, które nie potrafiły powstrzymać nerwów. Zaczęły krzyczeć, że „zgnije w więzieniu”.

Fot. Facebook

W Gnieźnie kolejna dziecięca tragedia. 5-latka w szpitalu, po pobiciu (niejednokrotnym) przez ojczyma.

„Dziecko było bite dłonią, pięścią i drewnianym drążkiem. Miało być też podtapiane”.

Na ścianach w mieszkaniu odbite krwawe ślady rączek… kolejna ofiara przemocy domowej😤 pic.twitter.com/TnM0rsw4lH — Marta Witecka (@MartaWitecka1) January 24, 2025

Przeczytaj również: