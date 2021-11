Wariant koronawirusa o nazwie Omikron wywołuje coraz większe poruszenie na świecie. Również polskie władze postanowiły zareagować. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd jednak podejmie decyzję o wprowadzeniu nowych obostrzeń.

„Jaka będzie realna odpowiedź szczepionek, albo odporności osób, które już przeszły COVID-19, na zmutowaną wersję (koronawirusa), tego do końca nie wiemy” – mówił Morawiecki nawiązując do wariantu Omikron.

Premier dodał, że z WHO płyną do Polski „niepokojące wieści”. Aby się chronić przed wariantem Omikron, Morawiecki zapowiedział „wprowadzenie pewnych dodatkowych ograniczeń w Polsce”.

W ostatnim czasie Izrael i Japonia ogłosiły zakaz wjazdu dla cudzoziemców. Wiele innych państw wprowadziło zakazy lotu samolotów z państw afrykańskich, gdzie wariant Omikron pojawił się po raz pierwszy.

„Samo zastosowanie takich mechanizmów, jak certyfikaty covidowe, nie jest niestety gwarancją podniesienia poziomu odsetka zaszczepionych” – mówił Morawiecki. „I my także dzisiaj przedstawimy pewne dodatkowe ograniczenia. Przedstawi je pan minister Adam Niedzielski po to, aby zwłaszcza jeśli chodzi o te kraje, z których ten wirus przybywa do nas, można było się przed nim lepiej ochronić” – dodał.

