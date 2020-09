Epatujemy się liczbami, jak 2 tys. zgonów spowodowanych koronawirusem, gdy tymczasem w ciągu tygodnia umiera tyle samo z powodu choroby nowotworowej – powiedział prof. Cezary Szczylik w rozmowie z RMF FM. Onkolog zwrócił uwagę, że efektem ubocznym pandemii koronawirusa może być gwałtowny wzrost zgonów spowodowanych nowotworami.

Walka służby zdrowia z koronawirusem odwróciła uwagę opinii publicznej od innych, znacznie poważniejszych schorzeń. Lęk przed zakażeniem SARS-CoV-2 spowodował, że część osób odwlekała wizyty u specjalistów, tymczasem ich stan zdrowia ulegał systematycznemu pogorszeniu.

Sytuacja jest szczególnie groźna w przypadku osób z nowotworami, a jak powszechnie wiadomo, skuteczność leczenia onkologicznego zależy w dużej mierze od wczesnego wykrycia. Na ten problem zwrócił uwagę prof. Cezary Szczylik, specjalista w zakresie onkologii, hematologii i chorób wewnętrznych.

Ekspert podzielił się swoimi spostrzeżeniami w rozmowie z RMF FM. W trakcie wywiadu przytoczył dane fundacji Alivia, która monitoruje stan pacjentów onkologicznych w kraju. Wynika z nich, że liczba kart DILO (Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne) spadła o 50 proc. w czasie sześciu miesięcy pandemii.

– Jedną z podstawowych przyczyn był objaw przestraszenia społeczeństwa w pierwszych tygodniach pandemii – zauważył. – To czego ja bym oczekiwał w takim momencie, to działań ze strony służb sanitarnych, służb podległych Ministerstwu Zdrowia. To zorganizowanie profesjonalnej opieki na tak wczesnym etapie, ale jednocześnie mądrej polityki medialnej – dodał.

🎥Onkolog prof. Cezary Szczylik w #RozmowaRMF: Prawdopodobnie kilkanaście tys. chorych na nowotwór umrze, bo nie zostali na czas zdiagnozowani @RMF24pl pic.twitter.com/WBuJSIF0iY — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) September 4, 2020

Ekspert zwrócił uwagę, że opinia publiczna w naszym kraju nie zdaje sobie sprawy, iż głównym zabójcą nadal pozostaje rak. – Epatujemy się liczbami, jak 2 tys. zgonów spowodowanych koronawirusem, gdy tymczasem w ciągu tygodnia umiera tyle samo z powodu choroby nowotworowej – zauważył.

Prof. Szczylik podkreśla także, jak ważna jest odpowiednio szybka diagnoza. – Proszę sobie uzmysłowić, że samych zachorowań w Polsce w tym roku będzie około 160 tys. Połowa z tych chorych w czasie tego półrocza mogła być zdiagnozowana wcześnie, na wczesnym etapie tej choroby – stwierdził.

Ekspert przekonuje, że sukces w walce z nowotworem jest w dużej mierze możliwy, jeśli guz zostanie wykryty odpowiednio wcześnie. Pozwala to na operację. – Niestety, te pół roku spowodowało, że z tych, już nie mówię 80 czy 90 tys. przypadków, które nie trafiły do wczesnej diagnostyki, duża część zostanie przesunięta na końcówkę roku – przyznał.

Źródło: RMF FM