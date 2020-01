Marian Opania w rozmowie z Onetem odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce. Znany aktor nie ma najlepszego zdania o obecnych władzach. Mocno oberwało się również zwolennikom partii rządzącej.

Opania w rozmowie z Onetem opowiadał o swojej karierze aktorskiej, ale w pewnym momencie pojawił się wątek dotyczący bieżącej polityki. Aktor przyznał, że „lubił Lecha Kaczyńskiego i chadzał do niego na opłatek”, gdy ten był prezydentem Warszawy. Szybko jednak przystąpił do ataku na obecne władze.

„Uważam, tak jak za komuny, że jeżeli ktoś popiera ten typ władzy, to albo jest durniem, albo wyrachowanym łajdakiem, sprzedawczykiem. Innego wyjścia nie ma.” – stwierdził Opania. „Niektóre nasze autorytety robią dziś to samo, ale piętno pozostanie. I niektórzy niektórym będą to długo pamiętać.” – dodał.

„Były minister obrony Macierewicz nie zdawał sobie sprawy, co robi, zwalniając wspaniałych natowskich generałów i zastępując ich miernotą? Niech nikt mi nie mówi, że to nie jest sterowane przez człowieka z Kremla.” – stwierdził Opania w dalszej części wywiadu. „A przecież Rosja to kraj chrześcijański, tam jest prawosławie, więc co mamy mieć przeciwko nim. A ta zgniła Europa to nie nasz duch.” – dodał.

„Komunizm nas absolutnie zdemoralizował, a te rządy jeszcze gorzej nas demoralizują. Myśli pan, że ja nie widzę błędów Platformy? Zbiera mi się na wymioty, kiedy widzę ich werwę. A może oni nie chcą wygrać, chcą tylko trwać? Też z tego ma się jakieś apanaże.” – mówi Opania.

Źr. Onet.pl