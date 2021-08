Legia Warszawa w meczu rewanżowym przegrała z Dinamo Zagrzeb 0:1, a w dwumeczu 1:2 i tym samym odpadła z eliminacji do Ligi Mistrzów. Przed spotkaniem nie zawiedli kibice, którzy przygotowali niezwykłą oprawę. Oprawa Legii przypomniała o Powstaniu Warszawskim.

Od 20. minuty po trafieniu Bartola Franjicia Dinamo Zagrzeb wyszło na prowadzenie. Pomimo ataków Legii Warszawa, z których część mogła zagrozić bramce Chorwatów, piłkarze gości zdołali utrzymać przewagę. Po remisie z ubiegłego tygodnia (1:1) ostatecznymi triumfatorami dwumeczu stali się piłkarze z Zagrzebia i to oni awansowali do kolejnej rundy eliminacji. Zmierzą się tam z Sheriffem Tiraspol. Tymczasem piłkarze Legii zagrają w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Ich rywalem będzie Slavia Praga.

Czytaj także: Wiemy kogo powoła Sousa na zgrupowanie. Dwa nazwiska zaskoczą wszystkich

Z bardzo dobrej strony pokazali się za to kibice Legii Warszawa. Tuż przed pierwszym gwizdkiem na trybunach pojawiła się piękna oprawa Legii. Fani postanowili przypomnieć o Powstaniu Warszawskim. Widniał więc napis „Never forgive, never forget”, a powyżej rozpostarto ogromny symbol Polski Walczącej na biało czerwonym tle. W kulminacyjnym momencie odpalono setki rac, a kibice odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego.

#UCL quali.

NEVER FORGIVE – NEVER FORGET.

Legia Warszawa 🇵🇱 vs Dinamo Zagreb 🇭🇷

10/08 pic.twitter.com/CzHY0Smgyn — STAND YOUR GROUND 👊 (@Ultramaniatics_) August 10, 2021

Źr. wmeritum.pl; twitter; YouTube