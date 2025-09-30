Premier Węgier Viktor Orban zwrócił się w mediach społecznościowych wprost do Donalda Tuska. Ostrzegł polskiego premiera, że ten gra w „niebezpieczną grę z życiem i bezpieczeństwem milionów Europejczyków”.

Orban nawiązał do niedawnej wypowiedzi Tuska na Warsaw Security Forum. Premier przypomniał dramatyczne obrazy z Buczy oraz relacje o gwałtach, morderstwach na dzieciach i starszych osobach. „Lepiej, żeby do nas dotarło, lepiej, żebyśmy nie żyli w iluzji. Nie, pokój nie jest czymś danym raz na zawsze” – mówił Donald Tusk podczas swojego wystąpienia.

Premier ostrzegł, że wojna w Ukrainie stanowi fragment „upiornego projektu” mającego na celu zniewoleni narody i odbieranie wolności. Dlatego — według niego — konflikt nie może być traktowany jak „czyjaś sprawa poza granicami Polski”. Podkreślił: „Ta wojna to jest też nasza wojna”. „Jeżeli tę wojnę przegramy, to konsekwencje dotykać będą nie tylko naszego pokolenia, ale także następnych pokoleń” – dodał.

Orban widzi tę sprawę inaczej. Postanowił zwrócić się bezpośrednio do polskiego premiera z ostrzeżeniem. „Drogi Donaldzie Tusku, możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są. Tak samo, jak Unia Europejska” – rozpoczął swój wpis.

„Grasz niebezpieczną grę z życiem i bezpieczeństwem milionów Europejczyków. To jest bardzo złe!” – napisał Orban na portalu X.

Dear @donaldtusk,

You may think that you are at war with Russia, but Hungary is not. Neither is the European Union. You are playing a dangerous game with the lives and security of millions of Europeans. This is very bad! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 30, 2025

Źr. WP; X