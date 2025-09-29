Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wskazuje, że na czele zestawienia znajduje się Prawo i Sprawiedliwość. Dużym zaskoczeniem okazuje się natomiast wynik partii Grzegorza Brauna.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na największą partię opozycyjną chęć głosowania zadeklarowało 32,87 proc. badanych. To o 1,24 pkt proc. więcej niż wskazywał sondaż na początku bieżącego miesiąca.

Na drugim miejscu uplasowała się KO z wynikiem 31,12 proc. (spadek o 1,48 pkt proc.). Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 11,81 proc. (spadek o 0,74 pkt proc.). Swoją reprezentację w Sejmie uzyskałaby jeszcze Lewica, która może liczyć na 6,68 proc. głosów (spadek o 0,64 pkt proc.).

Dużym zaskoczeniem okazuje się wynik Konfederacji Korony Polskiej, czyli partii Grzegorza Brauna. Również ta formacja weszłaby do Sejmu z wynikiem 6,66 proc. (wzrost o 1,55 pkt proc.).

Pozostała partie nie przekraczają progu wyborczego. Partia Razem może liczyć 4,52 proc. (spadek o 0,97 pkt proc.), Polskę 2050 Szymona Hołowni – 4,14 proc. (wzrost o 0,69 pkt proc.), a Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 1,60 proc. poparcia (wzrost o 0,12 pkt proc.).

Sondaż zrealizowano zostało przez Instytut Badań Pollster w dniach 27-28 września br. metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News