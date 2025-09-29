Rafał Trzaskowski razem z żoną wypisali swojego nastoletniego syna z edukacji zdrowotnej? Takie zdumiewające doniesienia publikuje portal niezalezna.pl, który zapewnia, że informację zweryfikował w dwóch niezależnych źródłach.

W ostatnich tygodniach zajęcia z edukacji zdrowotnej wywołały ogromną burzę. Niektórzy okrzyknęli projekt Barbary Nowackiej jako demoralizujący młodzież. Nawet koalicja rządząca ostatecznie wprowadziła przedmiot jako dobrowolny. To oznacza, że rodzice mogą wypisać dzieci z tego przedmiotu.

Wcześniej media lewicowe szeroko nagłośniły decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który wpisał dzieci z tego przedmiotu. Teraz okazuje się, że podobne działania podjął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Portal niezalezna.pl informuje, że syn prezydenta Warszawy uczęszcza do jednego z lepszych warszawskich liceów, ale na edukację zdrowotną nie będzie chodził, bo – jak twierdzi portal – wypisał go Trzaskowski z żoną. „Został wypisany jako jeden z pierwszych. Zresztą z edukacji zdrowotnej zrezygnowała cała jego klasa” – mówi informator niezaleznej.pl.

Podczas kampanii wyborczej Trzaskowski popierał ideę edukacji zdrowotnej, ale opowiadał się za dobrowolnością. „Ja uważam, że oczywiście taka edukacja zdrowotna jest potrzebna, ale powinna być dobrowolna . Tutaj zdanie powinno zostać pozostawione rodzicom. Tak – myślę – będzie lepiej dla nas wszystkich” – mówił.

Przeczytaj również:

Źr. niezalezna.pl