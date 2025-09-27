Rafał Trzaskowski z mocną odpowiedzią dla młodego mężczyzny podczas Campus Academy. Ten zapytał go, co czuł po przegranych wyborach prezydenckich.
Rafał Trzaskowski przegrał w wyborach prezydenckich z Karolem Nawrockim. Początkowo jednak świętował zwycięstwo, gdyż pierwsze sondaże mu je przyznawały. Sytuacja odwróciła się kilka godzin później i ostatecznie kandydat Koalicji Obywatelskiej musiał obejść się smakiem.
Podczas Campus Academy zapytać o to postanowił jeden z uczestników. Chciał wiedzieć, co dokładnie czuł Trzaskowski, gdy okazało się, że jednak nie wygrał wyborów, a zwycięzcą został jego największy rywal – Karol Nawrocki.
Młody mężczyzna zadał dość długie pytanie, natomiast Trzaskowski odpowiedział mu bardzo krótko i… wulgarnie. Prezydent Warszawy i polityk Koalicji Obywatelskiej odparł, że po przegranych wyborach czuł… „totalne wku******e”.
– co czułeś po przegranej?— chrzanik (@chrzanikx) September 26, 2025
Trzaskowski: „TOTALNE WKURWIENIE”
XDDDDDDD pic.twitter.com/dKsAVKinmZ
– Jakby Nawrocki przeklął choćby raz, to w sekundę by go zjedli, że niekulturalny cham, kibol i prostak. Jak Trzaskowski przeklina, to uznają go za szczerego, nowoczesnego, nie bojącego się mówić dosadnie i otwarcie. Jeszcze dostaje oklaski – napisał jeden z internautów.