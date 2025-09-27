Telewizja CNN podała powód zwołania generałów USA z całego świata. Szef Pentagonu Pete Hegseth nakazał kilka dni temu setkom wysokich rangą amerykańskich generałów pilne zebranie się w bazie wojskowej w Wirginii.

Jak dowiedziała się CNN, powodem bezprecedensowego zebrania generalicji USA jest wykład szefa Pentagonu na temat „etosu wojownika”. Pete Hegseth planuje wyłożyć generałom nowe standardy sprawności fizycznej i wyglądu, jakie mają obowiązywać pod jego rządami.

„Ma to być pokaz siły tego, jak wygląda teraz nowe wojsko pod rządami prezydenta” – powiedział CNN przedstawiciel Białego Domu. Wystąpienie zostanie nagrane i później rozpowszechnione.

Jak informują amerykańskie media, niepokój wśród dowództwa wojskowego USA wcale nie zmalały. Wojskowi obawiają się masowych zwolnień. Hegseth już wcześniej zapowiedział plany redukcji liczby generałów o 20 proc. i dokonał szeregu zwolnień, w tym m.in. szefa wojskowej agencji wywiadowczej DIA.

Wezwanie skierowano do wszystkich starszych oficerów od stopnia generała brygady wzwyż oraz równorzędnych stopni w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych, a także ich starszych doradców. Zazwyczaj każdy z tych oficerów dowodzi setkami lub tysiącami żołnierzy.

