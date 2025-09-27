Najnowszy sondaż pracowni SW Research dla Onetu sprawdził, czy Polacy popierają pomysł, aby strącać myśliwce Rosji, które naruszą terytorium NATO. Odpowiedź ankietowanych nie pozostawia najmniejszych wątpliwości.

W sondażu zapytano ankietowanych, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie myśliwce, które naruszą ich przestrzeń powietrzną. Temat stał się głośny po ostatniej serii naruszeń przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii i Państw Bałtyckich. W ostatnich dniach niezidentyfikowane drony pojawiły się również nad państwami Europy Zachodniej.

Wyniki sondażu okazały się miażdżące. Aż 67 proc. badanych opowiedziało się za tym, aby zestrzeliwać rosyjskie myśliwce. Przeciwnego zdania było natomiast tylko 8,7 proc. Z kolei zdania nie miało 24,2 proc. pytanych.

Badanie potwierdziło również, że to mężczyźni częściej opowiadają się za zestrzeliwaniem maszyn agresora niż kobiety. Pozytywnie na ten pomysł zareagowało 73,4 proc. panów oraz 61,3 proc. pań.

Źr. Polsat News; Onet