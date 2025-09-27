Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w sobotę, że w stronę Polski leciały 92 drony rosyjskie. Dodał, że wszystkie strąciły ukraińskie siły zbrojne. Nie sprecyzował jednak, kiedy miało dojść do tej sytuacji.

W piętek wieczorem Rosja rozpoczęła kolejny atak dronowy wymierzony w Ukrainę. Ukraińska armia przekazała w sobotę informację, że obrona powietrzna przechwyciła w sumie 97 ze 115 dronów, jakie wystrzeliła Rosja od piątku.

Według komunikatu ukraińskiego wojska 70 obiektów to uzbrojone drony typu Shahed. Uderzenie odparły samoloty, rakiety przeciwlotnicze, jednostki walki elektronicznej i drony oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy – podała ukraińska armia.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – cytowany przez agencję Reutera – przekazał, że w sumie 92 drony leciały w kierunku Polski, ale zestrzeliła je Ukraina. Nie wiadomo jednak, o jakim okresie mówił Zełenski. Nie sprecyzował, czy te obiekty leciały do Polski tej nocy, czy może chodzi o sytuację z 9 na 10 września, a może o jeszcze inny okres.

Źr. Interia