W piątek nad północnymi Niemcami pojawiły się niezidentyfikowane drony. Władze kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn oficjalnie potwierdziły te doniesienia. Służby wszczęły śledztwo, które wyjaśni, czy doszło do sabotażu.

W piątek minister spraw wewnętrznych Szlezwika-Holsztynu, Sabine Suetterlin-Waack, przekazała, że nad krajem związkowym zaobserwowano niezidentyfikowane drony. Niemal natychmiast pojawiły się podejrzenia, że doszło do sabotażu lub działań szpiegowskich.

Władze lokalne pozostają w stałym kontakcie z wojskiem i z władzami federalnymi. Służby prowadzą śledztwo, które wyjaśni, skąd pochodziły drony oraz jaki był ich cel. Dotychczas nie ujawniono, czy nastąpiły jakieś incydenty wymierzone w infrastrukturę krytyczną lub obiekty wojskowe.

Służby zwróciły się również ze specjalnym apelem do mieszkańców. Proszą, aby zgłaszać wszelkie podejrzane aktywności w rejonie.

To kolejny przypadek w ostatnich dniach, gdy niezidentyfikowane drony pojawiają się w przestrzeni powietrznej państw zachodnioeuropejskich.

Źr. RMF FM