Pięć rosyjskich myśliwców pojawiło się bardzo blisko łotewskiej granicy. Przejęły je dwa węgierskie myśliwce stacjonujące na Łotwie w ramach misji NATO.

Informację o incydencie przekazało oficjalnie dowództwo sił powietrznych NATO. W czwartek po południu dwa węgierskie myśliwce Giripen przechwyciły pięć rosyjskich myśliwców.

Jak podano w komunikacie samoloty Su-30, Su-35 i trzy MiG-31 przelatywały nad Bałtykiem w pobliżu przestrzeni powietrznej Łotwy.

Węgierskie myśliwce stacjonują w bazie w Szawlach na Litwie w ramach misji Baltic Air Policing. Stamtąd wystartowały w celu przejęcia rosyjskich maszyn.

„Węgry okazują zaangażowanie Sojuszu w ochronę i zabezpieczenie państw bałtyckich i ich wschodniej flanki” – podano w komunikacie.

Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace



🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025

Tego samego dnia dwa rosyjskie bombowce pojawiły się w okolicach Alaski. Również tam doszło do przechwycenia rosyjskich maszyn przez amerykańskie lotnictwo.

