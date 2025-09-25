Pięć rosyjskich myśliwców pojawiło się bardzo blisko łotewskiej granicy. Przejęły je dwa węgierskie myśliwce stacjonujące na Łotwie w ramach misji NATO.
Informację o incydencie przekazało oficjalnie dowództwo sił powietrznych NATO. W czwartek po południu dwa węgierskie myśliwce Giripen przechwyciły pięć rosyjskich myśliwców.
Jak podano w komunikacie samoloty Su-30, Su-35 i trzy MiG-31 przelatywały nad Bałtykiem w pobliżu przestrzeni powietrznej Łotwy.
Węgierskie myśliwce stacjonują w bazie w Szawlach na Litwie w ramach misji Baltic Air Policing. Stamtąd wystartowały w celu przejęcia rosyjskich maszyn.
„Węgry okazują zaangażowanie Sojuszu w ochronę i zabezpieczenie państw bałtyckich i ich wschodniej flanki” – podano w komunikacie.
Tego samego dnia dwa rosyjskie bombowce pojawiły się w okolicach Alaski. Również tam doszło do przechwycenia rosyjskich maszyn przez amerykańskie lotnictwo.
Przeczytaj również:
- Rosyjski ambasador bez ogródek do NATO. „To będzie wojna”
- Co spadło na dom w Wyrykach? Zaskakujące nieoficjalne informacje
- Trump mówi, żeby zestrzeliwać rosyjskie samoloty! Jest odpowiedź Sikorskiego
Źr. Polsat News; X