Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że Amerykanie chcą przerzucić na Europę ciężar obrony Starego Kontynentu. Co na ten temat sądzi ekspert?

Głos w tej sprawie zabrał ekspert Atlantic Council Andrew D’Anieri, który przyznał, że choć Donald Trump wywiera presję na europejskich sojuszników, aby zwiększyli swoje wydatki na obronność, to nie oznacza to, iż USA całkowicie chcą wycofać się ze Starego Kontynentu.

Analityk przyznał, że jest to świadome działanie Amerykanów, którzy wiedzą, że w praktyce niż nie przeraża Rosjan tak, jak Amerykańskie wojska. – Dlatego są w tych krajach, jako czynnik odstraszający – oznajmił.

D’Anieri przyznał jednocześnie, że Europa musi zrewidować swoje dotychczasowe myślenie i zmienić działania w zakresie obronności. – Europa zdecydowanie musi robić więcej w sprawie własnego bezpieczeństwa – podkreślił.

Ekspert odniósł się także do rozmowy, jaką Donald Trump odbył niedawno z Władimirem Putin. Zachodni świat wyraził nią zaniepokojenie, ponieważ miała nieoficjalny charakter i dokładnie nie wiadomo, co podczas niej ustalono. – To jest nieco niepokojące, zwłaszcza, że Trump odmówił oświadczenia, że Ukraina byłaby równą stroną jakiejkolwiek umowy pokojowej – powiedział D’Anieri.

