Wiadomo już kim będzie nowy prezydent Czech. Najnowsze analizy wskazują, że wygrał były dowódca czeskiej armii i były szef Komitetu Wojskowego NATO, Petr Pavel. Tym samym w drugiej turze pokonał swojego konkurenta Andrieja Babisza.

W Czechach przeliczono już 100 proc. głosów. Z najnowszych analiz wynika, że Andrej Babisz uzyskał 41,67 proc. poparcia, a Petr Pavel 58,32 proc. Frekwencja z kolei wynosi 70,25 proc.

Czeska Państwowa Komisja Wyborcza oficjalne wyniki ogłosi we wtorek. Od 1 do 10 lutego przebieg i wyniki obu tur wyborów można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nowy prezydent Czech podkreślił, że w kraju nie widzi wygranych lub przegranych wyborców. Jego zdaniem wyborcy pokazali, że szanują demokrację i zależy im na tym, jakie będą Czechy.

Nawiązując do wypowiedzi Vaclava Hacla stwierdził, że po wyborach trzeba sobie życzyć Czech, w których nie panuje zła atmosfera, ale będą krajem dobrego nastroju. „Myślę, że mamy to, czego potrzeba, i że możemy to zrobić” – podkreślił Petr Pavel.

Źr. wp.pl