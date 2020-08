W sieci wciąż pojawiają się komentarze po dymisji Łukasza Szumowskiego. Jeden z nich zamieścił Jerzy Owsiak. Szef WOŚP stwierdził, że Polska odzyska doskonałego kardiologa, jednak postanowił również dolać oliwy do ognia.

Łukasz Szumowski poinformował we wtorek, że rezygnuje z funkcji ministra zdrowia. Jak przekazał, decyzję odłożył do tego momentu ze względu na pandemię koronawirusa. Polityk pozostaje posłem i nie zamierza zrezygnować z życia publicznego.

Oczywiście po takiej decyzji nie mogło zabraknąć komentarzy z wielu stron. W ostatnich rankingach zaufania to właśnie Szumowski był najpopularniejszym polskim ministrem. Nic więc dziwnego, że wiele osób jest zaskoczonych.

Swój komentarz w całej sprawie postanowił zamieścić też Jerzy Owsiak. Szef WOŚP na początku przyznał, że Polska odzyska doskonałego kardiologa jeśli Łukasz Szumowski zdecyduje się wrócić do zawodu. „Wiceminister i minister zdrowia podali się do dymisji. Jeśli chodzi o Pana ministra Łukasza Szumowskiego, to odzyskamy doskonałego kardiologa, jeśli wróci do zawodu” – napisał.

Później jednak Owsiak postanowił przypomnieć o aferze wokół zakupu respiratorów od spółki E&K, na które resort wyłożył ponad 200 milionów złotych. „Ale, Szanowny Panie ministrze, hola, hola. Zanim Pan pójdzie leczyć chorych Polaków, proszę pilnie doprowadzić do wyjaśnienia nieprawdopodobnego zakupu przez Pana resort respiratorów za ponad 200 milionów złotych. Jako prezes Fundacji WOŚP wiem jaka jest odpowiedzialność za pieniądze, w moim przypadku społeczne, w Pana przypadku publiczne” – czytamy we wpisie na Facebooku.

„Proszę więc nie zostawiać żadnego pola domysłom i wraz ze swoim uśmiechniętym zastępcą na cito rozliczyć te zakupy. A potem… spokojnie może się Pan dymisjonować” – zakończył Jerzy Owsiak.

