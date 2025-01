Jerzy Owsiak ujawnił, ile zarabia jako prezes WOŚP. Lider organizacji zrobił to jeszcze w 2019 roku.

Zbliża się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym pojawia się wiele pytań dotyczących całego przedsięwzięcia, jak i lidera Fundacji – Jerzego Owsiaka.

Dzieje się to zresztą, co roku. Internauci pytają m.in. o zarobki Owsiaka, jako prezesa WOŚP. On sam odniósł się do tego jeszcze w 2019 roku. Wskazał wówczas dokładną kwotę, jaka wpływa na jego konto, w związku z pełnieniem funkcji szefa Fundacji.

– Jestem prezesem zarządu tej spółki i moje wynagrodzenie 'na rękę’ wynosi ok. 10 tys. złotych. Jego wielkość nie zmieniła się w ostatnich latach znacząco, bo ostatnia moja podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 zł – mówił wówczas Owsiak.

Serwis Business Insider analizował wtedy wynagrodzenie Owsiaka i według sprawozdania finansowego, na które powoływał się serwis zarobki lidera WOŚP miały wyglądać nieco inaczej. – I tak w 2022 r. zarobił łącznie 317 tys. zł, czyli 26,4 tys. zł miesięcznie w kosztach pracodawcy. Daje to kwotę 21 tys. 916 zł 23 gr brutto miesięcznie, czyli 14 tys. zł netto – pisano na portalu.

