Donald Trump wskazał realny termin zakończenia wojny na Ukrainie. Tym razem prezydent-elekt USA nie mówi już o 24 godzinach.

Jeszcze przed wyborami prezydenckimi w USA Donald Trump twierdził, że jeżeli uda mu się zwyciężyć, wówczas wojna na Ukrainie, która wybuchła w 2022 roku, zakończy się w ciągu 24 godzin. Miał być to pokaz sprawczości Trumpa, przy jednoczesnym podkreśleniu nieudolności administracji ustępującego prezydenta Joe Biden’a.

Niedawno Trump ponownie zabrał głos ws. zakończenia działań wojennych za naszą wschodnią granicą. Okazuje się, że o 24 godzinach już nie mówi. Wskazał za to inny, jego zdaniem bardziej realny termin.

– Mam nadzieję, że uda się to osiągnąć w ciągu sześciu miesięcy – powiedział Donald Trump dając tym samym do zrozumienia, że zakończenie wojny wcale nie będzie takie łatwe, jak pierwotnie się spodziewał. Zwłaszcza w obliczu faktu, iż Rosjanie póki co nie kwapią się do negocjacji w tym zakresie.

Trump uderzył także w ekipę Joe Biden’a twierdząc, że to jej niekompetencja sprowokowała Putina do ataku na Ukrainę. – Myślę, że Rosja zaatakowała, ponieważ uznała, że administracja Bidena jest niekompetentna. Oni nie wiedzą, co robią. Ale my wiemy, co robimy, i to wszystko się skończy. Mamy wielką armię – powiedział Trump.

Przeczytaj również: