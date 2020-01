Patryk Vega zaprezentował zapowiedź nowego filmu pt. „Small World”. Swoją kolejną produkcję reżyser poświęcił trudnemu tematowi handlu dziećmi. Sam zaznacza, że będzie to film, tkóry ma dla niego charakter misyjny.

„Small World” to film opowiadający o handlu dziećmi. Przedstawia historię 4-letniej dziewczynki, która została porwana z polskiej wsi i odnajduje się dopiero 14 lat później. Reżyser skupi się nie tylko na niej, ale również na historii jej rodziców i samego porywacza.

To niezwykle trudna historia, sam Patryk Vega przyznał w rozmowie z RMF FM, że produkcja będzie miała dla niego charakter misyjny. „Dla mnie będzie miał on charakter misyjny i ewangelizacyjny. Mam poczucie, że chcę go zrobić jako człowiek, a nie producent czy biznesmen. Mogę powiedzieć, że ten obraz będzie dziesięć razy większym hardcorem niż „Botoks”. Scenariusz jest bardzo mocny” – powiedział.

Nowy film Vegi będzie projektem międzynarodowym, na ekranie zobaczymy między innymi Enrique Arce’a, znanego z serialu „Dom z papieru”. „Artyści z różnych krajów zjednoczą się w proteście będącym krzykiem przeciwko handlowi dziećmi, który jest porażającym procederem. Mam nadzieję, że film zagości ze swoim przesłaniem na zagranicznych festiwalach” – powiedział reżyser.

Patryk Vega udostępnił w sieci zapowiedź nowego filmu. Nie jest to pełny zwiastun – ten będzie można zobaczyć w kinach przed filmem „Bad Boys”, który na ekranie wejdzie 21 lutego.

Źr.: RMF FM, YouTube/Patryk Vega