Krystyna Pawłowicz raczej niewielu kojarzy się ze sportem, a to – jak się okazuje – poważny błąd. W młodości niewiele brakowało bowiem, by jej losy zawodowe potoczyły się zupełnie inaczej. Prawniczka pokazała nawet swoje zdjęcie z młodości.

Krystyna Pawłowicz postanowiła zaskoczyć użytkowników mediów społecznościowych i opublikowała wcześniej nieznane publicznie zdjęcie. Widzimy na nim dzisiejszą sędzię Trybunału Konstytucyjnego w wieku zaledwie kilkunastu lat i to do tego podczas wykonywania skoku w dal.

Okazuje się, że osiągała wówczas bardzo dobre wyniki. „A kto w wieku 13-14 lat, bez dopingu, amatorsko, skakał w dal około 4,70 m? No kto?” – pytała retorycznie Krystyna Pawłowicz. Wielu internautów postanowiło dopytać, dlaczego nie zdecydowała się kontynuować kariery sportowej. Okazuje się, że stoją za tym tragiczne wydarzenia.

„Nawet dostałam pierwsze kółko olimpijskie na Olimpiadę w Monachium. Ale zmarł nagle nasz trener i moja przygoda ze sportem skończyła się. Trochę jeździłam na Skrę do Warszawy gdzie treningi prowadziła p.Piątkowska, dyskobolka. Ale to już nie było to. I z aktywnym sportem skończyłam” – wyjaśniła Pawłowicz w jednym z wpisów.

