Cezary Pazura od lat jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Prowadzi nie tylko profile na Facebooku czy Instagramie, ale też kanał na YouTube. Na jego ostatnie zdjęcie zareagował nawet prezydent Andrzej Duda.

Cezary Pazura to jeden z niewielu aktorów, którzy bardzo dobrze odnaleźli się w przestrzeni internetowej. Aktor od lat prowadzi swój kanał na YouTube, gdzie zamieszcza z jednej strony content komediowy, a z drugiej przemyca ciekawostki na temat różnych produkcji, w których brał udział.

Pazura jest też aktywny w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie, gdzie śledzi go ponad 400 tysięcy osób. Ostatnio zamieścił tam nietypowe zdjęcie, na którym pcha taczkę, mając na sobie elegancki garnitur. „Do ciężkiej roboty trzeba się umieć zabrać i ubrać” – napisał.

Jego zdjęcie przypadło do gustu fanom, co ciekawe, serduszko pod nim zostawił nawet prezydent Andrzej Duda. Użył do tego swojego prywatnego, mniej formalnego konta.

Źr.: Instagam