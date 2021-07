Pijany kierowca miał blisko 3 promile. Był w takim stanie, że nawet po urwaniu jednego koła, uznał, że trzy wystarczą mu do kontynuowania jazdy. 58-letni mężczyzna szybko wpadł w ręce policji z Międzychodu w Wielkopolsce.

W sobotę około godz. 16.00 na drodze między Gorzyniem a Dormowem policjanci zatrzymali do kontroli kierującego osobowym renault. Pojazd nie posiadał jednego koła, przez co zniszczył nawierzchnię drogi.

Po zatrzymaniu go przez policję, stało się jasne, że jest kompletnie pijany. Badanie stanu trzeźwości kierującego, 58-letniego mieszkańca powiatu międzychodzkiego wskazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. To nie powstrzymało go przed podjęciem się prowadzenia samochodu.

Oficer prasowy międzychodzkiej policji Justyna Rybczyńska powiedziała w rozmowie z radiem RMF FM, że pijany kierowca miał wracać z dłuższej podróży. „Koło urwało mu się w czasie jazdy, a że nie miał zapasowego, to postanowił w ten sposób jechać do domu” – powiedziała.

Grożą mu teraz nawet dwa lata pozbawienia wolności.

