Podczas meczu ligi francuskiej pomiędzy Oympique Marsylia i Amiens doszło do niecodziennej sytuacji. Piłkarz gospodarzy Daria Benedetto doznał urazu głowy. Medycy opatrzyli ranę i zawodnik mógł kontynuować grę, ale z dość niecodziennym w tej dyscyplinie sportu atrybutem.

Do groźnego zdarzenia na boisku doszło w 8. minucie spotkania. Daria Benedetto zderzył się z Nicholasem Opoku z przeciwnej drużyny. Jednak jak się okazało to piłkarz Marsylii doznał poważniejszych obrażeń głowy. Konieczna była interwencja sztabu medycznego.

Benedetto pomimo urazu, mógł jednak kontynuować dalszą grę w spotkaniu. Medycy założyli mu opatrunek na głowę, ale na tym nie koniec. Piłkarz powrócił na boisko z… czepkiem pływackim na głowie. Dopiero tak wyposażony kontynuował grę i w czepku występował już do końca meczu. Spotkało się to ze sporym zainteresowaniem nie tylko ze strony mediów we Francji.

Dario Benedetto en bonnet de bain après s’être ouvert à la tête. 😅



📸 Canal+ pic.twitter.com/butt916Crr — Actu Foot (@ActuFoot_) March 6, 2020

„Benedetto wcielił się w rolę pływaka Michaela Phelpsa” – napisał angielski „Daily Mail”, cytowany przez TVN24. „Jasnoniebieskie gumowe nakrycie głowy wprawiało w zakłopotanie zarówno piłkarzy, jak i kibiców” – twierdzili brytyjscy dziennikarze, a sposób, w jaki zareagowano na kontuzję Argentyńczyka określili mianem „najbardziej dziwacznego w futbolu”.

Przed państwem Dario Benedetto, jeszcze przed chwilą piłkarz 🤣🤣



Tak w Marsylii wygląda opatrywanie rozcięć głowy pic.twitter.com/2AilJcWwZX — Michał Bojanowski (@Bojanowski33) March 6, 2020

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

