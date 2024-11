Piotr Zieliński wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Polski ze Szkocją w Lidze Narodów. Pomocnik Interu Mediolan skomentował sytuację, do której doszło po spotkaniu z Portugalią.

W ostatnim meczu Ligi Narodów Polska uległa na wyjeździe Portugali 1-5. Biało-czerwoni do przerwy wyglądali naprawdę nieźle, jednak po zmianie stron do głosu doszli gospodarze, którzy totalnie zdominowali podopiecznych Michała Probierza.

Po meczu doszło do nietypowej sytuacji, która została uwieczniona przez ludzi obecnych w tunelu prowadzącym do szatni stadionu Estadio Dragao. Nicola Zalewski oraz Piotr Zieliński podeszli do Cristiano Ronaldo, a następnie zrobili sobie z nim zdjęcie.

Zdarzenie było komentowane różnie. Jedni kibice i eksperci uważali, że to nic zdrożnego, inni wręcz przeciwnie. Pojawiły się głosy, że zawodowym piłkarzom, a już szczególnie po tak kompromitującej porażce, nie wypada zachowywać się w taki sposób.

Piotr Zieliński komentuje zdjęcie z Ronaldo

Podczas konferencji prasowej przed meczem ze Szkocją do sprawy odniósł się sam zainteresowany. Piotr Zieliński opowiedział, jak sytuacja ze zdjęciem wyglądała z perspektywy jego oraz kolegi z drużyny, czyli Nicoli Zalewskiego.

– Wyglądało to tak, że podeszliśmy z Nicolą do Cristiano, poprosiliśmy o zdjęcie i je zrobiliśmy. Nikt z tym nie miał problemu, ani my ani Ronaldo. I tyle w tym temacie – powiedział Piotr Zieliński. – Nie interesuję mnie to, co się dzieje w mediach. Cristiano jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie – chciałem to podszedłem i zrobiłem sobie zdjęcie. Miałem się schować w kącie? – zakończył gracz Interu Mediolan.

