Donald Tusk zareagował na rozmowę Olafa Scholza z Władimirem Putin. Polski premier zamieścił wpis na platformie „X”.

Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, odbył pierwszą po wielu miesiącach rozmowę z Władimirem Putinem. Rosyjski dyktator, który dwa lata temu zdecydował o przeprowadzeniu inwazji na Ukrainę, zdecydował się na telefoniczną formę kontaktu.

Na rozmowę, którą odbył Scholz z Putinem, zareagował polski premier Donald Tusk. Szef rządu zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym w dość mocnych słowach odniósł się do zaistniałej sytuacji.

– Nikt nie powstrzyma Putina telefonami. Atak wczorajszej nocy, jeden z największych w tej wojnie, udowodnił, że dyplomacja telefoniczna nie może zastąpić prawdziwego wsparcia całego Zachodu dla Ukrainy – napisał szef polskiego rządu.

Tusk dodał również, że najbliższe tygodnie będą decydujące nie tylko dla samej wojny, ale i przyszłości Polski oraz Europy. – Następne tygodnie będą decydujące, nie tylko dla samej wojny, ale także dla naszej przyszłości – dodał polski premier.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future.