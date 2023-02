Piotr Żyła zdobył złoty medal mistrzostw świata podczas zawodów w Planicy. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak skoczek świętował swój sukces. Zaskakuje też, co zrobił potem.

Sukces, który osiągnął Piotr Żyła w Planicy to gigantyczne osiągnięcie. Skoczek uradował wszystkich fanów tej dyscypliny, którzy tego dnia tłumnie zasiedli przed telewizorami i dopingowali naszych zawodników na miejscu.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak zawodnik świętował swój triumf w Planicy. Na filmie, który udostępnił profil TVP Sport, widzimy jak polski skoczek otwiera szampana, a następnie oblewa nim kolegów i sztab z reprezentacji Polski.

Żyła nie oszczędził nikogo, a przy tym – jak to ma w zwyczaju – gromko się zaśmiewał. – Tak się bawi, tak się bawi Piotr Żyła! Tak się bawi, tak się bawi mistrz świata! – napisano w opisie nagrania.

Piotr Żyła oblał kolegów szampanem. Później zrobił coś zaskakującego

Na wspomnianym nagraniu widać, jak Piotr Żyła rozlewa trunek po całym pomieszczeniu, w którym znajduje się wraz z całą reprezentacją Polski w skokach narciarskich. Zresztą, zobaczcie sami:

Tak się bawi, tak się bawi Piotr Żyła!

Tak się bawi, tak się bawi mistrz świata!#skokoholicy 🍾 #skijumpingfamily 🥂 pic.twitter.com/NsQjgX8PuP — TVP SPORT (@sport_tvppl) February 25, 2023

Po wszystkim zachował się jednak bardzo honorowo. Uznał bowiem, że jeżeli nabrudził i z pewnością przysporzył problemu obsłudze obiektu, to nie będzie obciążał pracą kogo innego. Piotr Żyła postanowił, że posprząta sam. Nasz zawodnik po prostu wziął do ręki mopa, a następnie pozmywał podłogę. Trzeba przyznać, że to zachowanie godne mistrza!

