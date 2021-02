Piotr Żyła nie krył zadowolenia po sobotnim konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. On sam zakończył rywalizację na ósmym miejscu, a po raz pierwszy w karierze na podium stanął Andrzej Stękała. Skoczek podczas wywiadu z dziennikarzami był w swoim żywiole.

Wywiady z Piotrem Żyłą to dla dziennikarzy zawsze przygoda. Nie inaczej było w Zakopanem, tym bardziej, że zawodnik był zadowolony zarówno ze swojego występu, jak i z dyspozycji Andrzeja Stękały, który po raz pierwszy w karierze stanął na podium. Na początku wywiadu Żyła był jednak szczególnie zafascynowany… swoim napojem. „Bąbelki – mogę pić i mówić” – stwierdził.

Żyła był pod wrażeniem tego, co udało się w sobotę osiągnąć Andrzejowi Stękale. „Jędruś normalnie tu dzisiaj poszalał. Ale nie wiem, jak on to mógł przegrać, te trzy dziesiątki. Ja byłem pewien, że on wygra te trzy dziesiątki, a on przegrał. Nie no, żartuję akurat. Andrzej naprawdę fajnie, cieszę się bardzo, że na tym podium w końcu stanął, bo już blisko był i zawsze myśmy tam wskakiwali przed niego. A dzisiaj Jędruś na drugim miejscu, także fajnie, gratulacje dla niego” – powiedział.

Żyła chciałby od dziennikarzy… prezent na Walentynki

Skoczek zapowiedział, że w niedzielę polscy zawodnicy będą walczyć o lepsze pozycje, chociaż on sam jest zadowolony z sobotniego konkursu. „Jutro też mamy dzień. Na pewno będziemy walczyć, żeby koło Jędrusia stanąć na tym podium i się cieszyć” – powiedział Żyła. „Ogólnie fajnie mi się skakało dzisiaj, tylko za krótko. Pierwszy mi delikatnie przeleciało, a drugi był fajny, bardzo byłem z niego zadowolony. Ogólnie z dzisiejszego dnia jestem zadowolony. Pogoda fajna, śnieg sypie, Andrzej na podium, ja w dziesiątce” – stwierdził.

Żyła pytany był również, czy ma jakieś plany na Walentynki. Skoczek był zaskoczony, jednak stwierdził, że chętnie przyjmie jakiś prezent od dziennikarzy. „A bo jutro walentynki są? Jasny gwint, macie coś dla mnie? Ja tu nie przyjdę do was jak nic dla mnie nie będziecie mieć. (…) Ja przyjmę z chęcią jakieś czekoladki, bombonierki. No co tam uważacie to możecie mi dać” – powiedział.

Źr.: YouTube/Skijumping