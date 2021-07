Coraz więcej wskazuje na to, że przejęcie koncernu Polska Press przez PKN Orlen to nie koniec tego typu zabiegów. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, PiS chciałoby uzyskać większy wpływ między innymi na TVN. Informację w tej sprawie podczas zjazdu klubów „Gazety Polskiej” miał potwierdzić poseł Marek Suski.

Przejęcie koncernu Polska Press przez PKN Orlen wywołało ogromne zamieszanie na rynku mediowym w Polsce. W ostatnim czasie o wolności mediów w naszym kraju znów jest głośno. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy, którą potocznie nazwano „lex TVN”. Właśnie tej stacji grozi bowiem utrata koncesji, której w dalszym ciągu nie chce jej przyznać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, wszystko to ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie wpływu na TVN przez Prawo i Sprawiedliwość. Pośrednio miał zresztą potwierdzić to poseł PiS Marek Suski, który jest również autorem głośnej nowelizacji. „Jeśli się uda tę ustawę przeprowadzić i jakaś część tych udziałów zostanie być może wykupiona też przez polskich biznesmenów, i będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji” – powiedział podczas zjazdu klubów „Gazety Polskiej”.

To jednak nie wszystko. „Gazeta Wyborcza” podaje, że PiS chciałby podjąć kroki w przejmowaniu kolejnych mediów w Polsce. Od pewnego czasu mówi się o możliwości wykupu „Rzeczpospolitej” przez jedną ze spółek Skarbu Państwa. Jakiś czas temu właściciel tytułu Grzegorz Hajdarowicz zaprzeczał, że dziennik jest na sprzedaż. Teraz w rozmowie z „Press” nie wykluczył takiej możliwości.

Czytaj także: Wałęsa znów ostrzega przed „wojną domową”. „Gdybym był o 10 lat młodszy…”

Żr.: Gazeta Wyborcza