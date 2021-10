W czwartek Jarosław Kaczyński oficjalnie poinformował, że podpisano umowę koalicyjną pomiędzy PiS, a stowarzyszeniem OdNowa RP, na czele którego stoi Marcin Ociepa. Prezes partii rządzącej osobiście przedstawił główne założenia umowy.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS w Warszawie, Jarosław Kaczyński ogłosił podpisanie umowy koalicyjnej. Od teraz do obozu rządzącego oficjalnie dołączyło stowarzyszenie Marcina Ociepy.

„Chcieliśmy poinformować państwa, że została zawarta umowa polityczna o współpracy. O tym, że będziemy we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd i że będziemy wspólnie występowali w kolejnych wyborach. Jest to kolejny krok, jeszcze nie ostatni, który ostatecznie kończy momenty trudności w naszym obozie politycznym. Bardzo się z tego cieszymy ” – mówił prezes PiS.

Kaczyński dodał, że w treści umowy zawarto punkt dotyczący wyborów na prezydenta Warszawy. „To bardzo ważna sprawa (..) Sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju. To bardzo ważny element tego, co żeśmy uzgodnili” – mówił prezes PiS. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów.

Marcin Ociepa założył stowarzyszenie OdNowa RP wraz z innymi posłami Porozumienia, którzy nie odeszli razem z Jarosławem Gowinem. To kolejny, po Adamie Bielanie i jego Republikanach, nowy koalicjant partii rządzącej. Zawarcie nowych politycznych porozumień było konieczne po odejściu z rządu Jarosława Gowina.

Źr. dorzeczy.pl